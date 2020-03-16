إجازة للعاملين بوزارة الثقافة و الإعلام بسبب كورونا

التاريخ: 16-مارس-2020
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أصدرت وزارة الثقافة و الإعلام قراراً منحت بموجبه العاملين بالوزارة إجازة محدودة ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى يوم الأحد 29 مارس الجاري .
وقالت الوزارة بحسب سونا إن القرار جاء استناداً لقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 91 لسنة 2020 الفقرة “8” والخاص باتخاذ تدابير تقليص الإزدحام في مواقع العمل لتداعيات انتشار فيروس كورونا واستثنى القرار مديري الإدارات العامة والمساعدة و الصغرى ، على أن يستمروا في أداء مهامهم .كما استثنى القرار أيضاً العاملين بالمكاتب التنفيذية والشؤون المالية والسائقين وعمال النظافة .
كما دعا القرار الأمناء العامين والمديرين العامين للمجالس والهيئات والوحدات التابعة للوزارة اتخاذ القرارات المناسبة لتقليص عدد العاملين بوحداتهم وضرورة ضمان استمرار العمل بالشكل المطلوب ، ودعا القرار أيضاً العاملين بالوزارة متابعة رئاسة الوزارة بشأن العودة للعمل والمداومة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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