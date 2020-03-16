بدء تفويج العالقين بمصر للخرطوم

كشف مدير وحدة النقل البري موسى عبدالرحمن لـ(السوداني) عن بدء تفويج السودانيين العالقين بمعبر أرقين الحدودي مع مصر والبالغ عددهم (1800 ) عبر (25) بص ، لنقلهم إلى داخل البلاد ، منها (14) بص تحركت من الملتقى وفي طريقها إلى الخرطوم . ولا يزال البعض الآخر متواجداً بمعبر أرقين ، وميناء كركر بأسوان المصرية

وأشار عبدالرحمن إلى حجز بعض البصات بدنقلا ليتم تحويل ركابها إلى معسكر بالدبة لإجراء الفحوصات اللازمة لهم عقب الفحوصات الأولية التي أجريت لهم بمعبر أرقين وميناء كركر ، كاشفاً عن عدم إدخالهم للعاصمة فور وصولهم ، وترحيلهم مباشرة لمعسكرات الدفاع الشعبي بالمرخيات والذي تم تزويده بـ(2000) سرير ومعسكر آخر بقرية حطاب ببحري ومعسكرات أخرى إن دعت الحاجة لذلك بمعسكر سوبا ومراكز تدريب الشرطة وغيرها

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، مشيراً إلى أن حجزهم بهذه المعسكرات لمدة أسبوعين للتأكد من حالتهم الصحية وخلوهم من الوباء

وقال مدير معبر أرقين اللواء إبراهيم محمد عثمان لـ(السوداني) إن الأوضاع الصحية للعالقين المتواجدين بالمعبر مطمئنة حيث أثبتت الفحوصات الأولية التي تمت لهم بالمعبر خلوهم من الوباء .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )