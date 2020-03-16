إرتفاع أسعار العملات الأجنبية والدولار يسجل رقم جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاودت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع أمام الجنيه مدفوعة بزيادة الطلب وشح المعروض في وقت تواصلت فيه الحملات الأمنية على تجار العملة.

وطبقًا لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل اليوم (116) جنيهاً مقارنة بـ (115) جنيهاً الأحد فيما سجل سعر البيع للريال السعودي (29.5) جنيهاً بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي (31)جنيهاً

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