الشيوعي وحلفاؤه..توتر مؤقت ام انهاء للعلاقة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ فترة طويلة والعلاقة بين الحزب الشيوعى وبعض حلفائه من مكونات قوى الحرية والتغيير فى مد وجذر ، وقد رأى الناس كيف توترت العلاقة اكثر من مرة بين الطرفين لكنها – العلاقة – كانت تسوء وتتحسن وإن كان البعض يرى انها لم تتحسن يوما وانما كانت موجة الانتقاد تخف وتزداد وفقا للاحداث ومراعاة للاجاويد وخوفا من شماتة مناهضى قوى إعلان الحرية والتغيير وبالذات انصار ومنسوبى حزب المؤتمر الوطنى ولكن وصلت الامور حدا لايمكن الحفاظ فيه على شعرة معاوية بين الحزب الشيوعى وبعض حلفائه – ان لم نقل معظمهم – وذلك اثر القول بان الحزب ربما كان خلف محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء الاسبوع الماضى أو على الاقل ان له ارتباطا ما بالجريمة الامر الذى اثار حفيظة الحزب قيادة وقاعدة وجعلته يصل الى ضرورة الجهر بالخصومة بينه وبعض حلفائه ورأيه بانهم يستخدمون نفس وسائل الإسلاميين فى رميهم الاخرين زورا وبهتانا بما ليس فيهم وتلفيقهم التهم التى ليست فى مكانها لمن يخالفهم سياسيا واتباعهم طريقة غير محترمة فى ادارة الخلاف مع الاخر .

أزاحة الحزب الشيوعي الستار عن خلافاته مع بعض مكونات قوى الحرية والتغيير في الوقت الحالي لم تفاجئ الكثيرين وإن كان البعض يرى انها كانت تحتمل التاجيل قليلا وممارسة بعض الصبر لكن الشيوعيين رأوا فى طريقة تعامل بعض حلفائهم معهم انهاء لعلاقة غير ودية فى الاساس ، وإن الحزب لو تاخر فى ذلك لازداد استهدافه من بعض الذين يسعون للوقيعة بينه وجمهور الثورة وشارعها العريض .

وفى سياق كشف الحزب لرايه فى بعض حلفائه قال ان فى مكونات قوى الحرية والتغيير من لم تعد مؤهلة للإستمرار في قيادة الحراك لحدوث تغييرات في مفاهيمها الهيكلية والتنظيمية ، وقال الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي فتحى فضل – بحسب الانتباهة أون لاين – : ان الاصطفاف القديم لقوى الحرية والتغيير لم يعد موجودا الآن فعلياً ، وان هناك قوى سياسية لم تعد مؤهلة للإستمرار فى قيادة الحراك الجماهيري ، مبيناً أن بعض مكونات القوى السياسية شكلياً تقف معنا لكنها عملياً تقف فى إتجاه آخر وبدأ بعضها يطرح أطروحات الإتجاه للإنتخابات المبكرة والحديث عن تحالفات جديدة مع بعض المكونات العسكرية سواء كانت على المستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسات ، وهذا الأمر يخالف أطروحات الدعوة للدولة المدنية التي نادت بها قوى الحرية والتغيير منذ إسقاط النظام.

الأستاذ فتحى فضل اشار الى أن البعض في تحالف قوى الحرية والتغيير اقتنعت بأن إسقاط رأس النظام يعني إسقاط النظام ، إلا أننا في الحزب الشيوعي مازلنا مقتنعين بأن إسقاط النظام لم يكتمل بعد بدليل أن الأجهزة الأمنية للنظام السابق مازالت تعمل بنفس طريقتها القديمة، وتقوم بإعتقال بعض الشباب وتعذيبهم وإجبارهم على الإعتراف بما لم يقوموا به.

وأكد الأستاذ فضل وجود خلافات عميقة بين الحزب الشيوعى وبعض القوى الأخرى داخل ائتلاف الحرية والتغيير بسبب السياسة الاقتصادية للحكومة الانتقالية مقدما رؤية الحزب الشيوعي الجديدة لتكوين اصطفاف عريض يقوم على أسس جديدة شريطة أن تُحسم خلافات الحزب الشيوعي السالفة مع بعض مكونات قوى الحرية والتغيير ، بجانب استيعاب لجان المقاومة على المستويات القاعدية والقيادية واعتبارها القوى الحية التى لعبت الدور الأساسي في عملية التغيير الذى تم ، بجانب القوى الأخرى التي ناضلت فى الأقاليم مثل متضرري السدود والأراضي وأصحاب المصلحة فى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان من غير الحركات المسلحة.

ان هذا الكلام النارى من الحزب الشيوعى بحق حلفائه لايشبه التوتر المؤقت بينهم والذى ظل سائدا منذ مدة وانما هو أشبه بمرحلة انتهاء العلاقة ، ولعل الأيام القادمة تكشف ماخفى الان.