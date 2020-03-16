إيقاف المعاملات بتوثيق المستندات والشهادات اعتبارًا 17 مارس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة الخارجية عن ايقاف المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات والشهادات بجميع أنواعها وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس الجارى، وإلى حين إشعارٍ اخر وذلك إلتزاماً بموجهات مجلس الوزراء الخاصة بوضع الاحتياطات اللازمة، لمنع إنتشار وباء فيروس كورونا الجديد بالبلاد.
وطالبت فى (تعميم صحفي) الاحد، جميع المواطنين المعنيين مراعاة ذلك حفاظاً على سلامتهم وصوناً لصحتهم ومنعاً لانتشار هذا الفيروس.
ووأوضحت أنه يمكن لذوي الحالات الطارئة (مثل شهادات ومستندات الوفيات) مقابلة المكتب المختص بإدارة التوثيق بالوزارة للنظر في حالاتهم.
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