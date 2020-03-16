أزمة اقتصادية تجتاح العالم بسبب كورونا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقعات بانهيار كبريات الشركات العالمية وتكبد العديد من المؤسسات والدول فى كثير من مناطق العالم خسائر فادحة وغير محتملة بسبب التفشى السريع والمريع لفيروس كورونا فى كثير جدا من دول العالم مما بات يهدد الإنسانية جمعاء .

وقد خلق اعلان منظمة الصحة العالمية بأن الوباء بهدد العالم خلق هذا الأمر حالة من الارتباك في الأسواق العالمية فالأسهم الأمريكية الرئيسية وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1987 وبات المستثمرون يخشون ركود جديد وغير مسبوق سيسطر على اسواق العالم .

والمعروف ان الاقتصاد العالمي عانى من قبل من حالات تفشى بعض الاوبئة ، ويقول الخبراء إنها أضعفت اقتصادات معينة وتسببت في تحولات في السلطة فى بعض المناطق لكن وباء كورونا الان بانتشاره الواسع وسرعة تفشيه سوف يكون تأثيره اعلى وخطره اكبر ، ومن المتوقع ان تنهار شركات كبرى وتهتز اقتصاديات دول عديدة فى العالم بل يقول اهل الاختصاص ان الاثار السالبة لانتشار مرض كورونا ربما تفوق اثار الازمة الاقتصادية العالمية التى ضربت سوق العقارات فى امريكا والغرب الاعوام الماضية ، ويقول الخبراء ان اثارها ربما تفوق اثار تلك الازمة بعشرة أضعاف .

ومن المعروف ان هذا الوباء سيؤثر على الجميع وسوف تتفاوت الدول بحسب مقدرتها على التحمل وعليه فان بعض الدول النامية في أفريقيا ستتأثر اكثر وستخسر كثيرا من احتياطياتها الضعيفة أصلا ، وكذلك ستعانى الدول الضعيفة الاخرى خاصة تلك التي تعاني بالفعل من اضطراب مالي مما يهدد بخسائر فادحة وغير مسبوقة ، ولما كانت فترة استمرار المرض مجهولة فان البعض يتوقع ان تبقى فترة المعاناة اكثر وهذا مايخشاه الناس فى كل مكان .