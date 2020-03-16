أطهر الطاهر يقترب من الوحدة الاماراتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفيد متابعات كفرووتر الدقيقة أن لاعب الهلال اطهر الطاهر تلقي عرضا جديدا من الوحدة الاماراتي وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الهلال في ابطال إفريقيا وكان اللاعب قد تلقي عرضين من النجم الساحلي والاهلي المصري.

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