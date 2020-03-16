محمد موسى الضي على بعد خطوات من ظفار العماني

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن نادي ظفار العماني فتح خطا مع مهاجم منتخب صقور الجديان والهلال محمد موسي وذلك بغرض ضمه للكشوفات بتوصية من الزلفاني والذي رصد عددا من اللاعبين وتابعهم مسيري النادي بينهم مهاجم السودان وهداف الهلال الضي.

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