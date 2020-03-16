بشائر السلام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انها المرة الأولى التى يقول فيها الأستاذ ياسر عرمان ان هناك اتفاقا أفضل من اتفاقية نيفاشا ، وان هناك ارساء لحقوق اهل المنطقتين اعطته الوثيقة السياسية لقضايا الحكم والسلطات والصلاحيات وذلك عند كلامه عن الاتفاقية الموقعة أخيرا .

نائب رئيس الحركة الشعبية السيد ياسر عرمان قال ان ماتم التوقيع عليه مؤخرا

لم يتحقق في اتفاقية نيفاشا الموقعة في العام 2005.

السيد ياسر عرمان أكد بأن الجبهة الثورية قررت إنهاء العمل المسلح والعودة للخرطوم لمواصلة تحقيق الاهداف الوطنية عبر العمل السياسي وبشراكة واضحة مع العسكريين والمدنيين.

من جهته أكد رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس التزام الجبهة بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي حسب الموعد الذي حددته الوساطة في التاسع من أبريل القادم.

انها بشريات جيدة هذه التى زفها القائدان الأستاذ ياسر عرمان والدكتور الهادى ادريس للشعب السودانى ، ولابد من تأييد هذا المسعى ودعمه ونشر ثقافة السلام حتى تنحو بلادنا باتجاه الاستقرار ، وتبدأ خطوات النهضة المنشودة التى ظل الشعب ينتظرها منذ الاستقلال وهى لن تتحقق فى ظل الابقاء على الاحتراب .

ونتمنى ان تمضى بقية الحركات المسلحة والاحزاب على ذات الطريق الذى بشرت به الجبهة الثورية ويعمل الجميع على التوجه للسلام وايقاف الحرب فورا ومنع انهيار البلد التى دفع اهلها اثمانا باهظة للحروب التى قتلت وشردت مئات الالاف من ابناء السودان ، وقد آن الاوان ليتواضع الجميع على تحقيق السلام كأولوية متقدمة على ما سواها ، ومن الجيد ان يأتى هذا الكلام عن ضرورة إتجاه الجميع للسلام فى وقت اعلنت فيه الاخبار عن عقد لقاء فى العاصمة المصرية بين الفريق حميدتى والسيد محمد عثمان الميرغنى مما يبشر بقرب توجه الجميع للسلام .

ان بشريات السلام تدفع الجميع نحو العمل لمزيد من رفعة الوطن وان يقوم كل شخص ومن مكانه بالدور المطلوب منه لتصب جميع الجهود فى الوصول الى مايتطلع إليه ابناء السودان.