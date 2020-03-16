الخليج 365 : في مشهد أدهش جميع المارة بالقرب من أحد بوتيكات الخرطوم جنوب دارت مشكلة بين فتاتان إحداهن مطربة تتلمس خطى النجومية وأخرى في نفس المجال حيث لحقت هذه الفتاة بالمطربة وجرتها من داخل البوتيك واشتدت وتيرة الخلاف ولصعوبة الالفاظ لم يتمكن الذين شاهدوا ذاك الشجار من التدخل.وقامت الفتاة بحسب صحيفة الدار قامت بجر “باروكة” زميلتها المطربة ومرغتها بالتراب وكان سبب الخلاف نقطة تفوقت فيها هذه المطربة على زميلتها فظنت أن زميلتها قد ذهبت لشراء كريمات بكل ما تحصلت عليه في الحفل الذي جمعهن ولم تعطها شيئاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر مطربة تتسبب في إتلاف (باروكة) زميلتها وتمرغها بالتراب.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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