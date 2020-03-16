أغرقكم بالمال.. ابن سلمان يرسل رسائل سرية إلى عدد من دول العالم هذه تفاصيلها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف حساب شهير بتسريباته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلومات صادمة عن حدث أقدم عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كخطوة جديدة في طريق وصوله إلى عرش المملكة
وقال حساب “بدون ظل”، الذي يعرف نفسه كضابط بالمخابرات الإماراتية، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الأمير الشاب بدأ بإرسال رسائل شفوية للدول الفقيرة والمتوسطة يطلب منهم تهنئته في حال وصوله لسدة الحكم.
وأضاف، “إن ذلك سيكون مقابل دعمهم مالياً واقتصادياً، حيث تكمن خطته في جلب اعلى نسبة مهنئين له من قبل الدول”.!
وكان ولي العهد السعودي، قد اعتقل عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وأبناء عمومته على رأسهم الأمير محمد بن نايف، لتمهيد الطريق أمام اعتلائه العرش، كونهم من الشخصيات المعارضة له في العائلة الحاكمة.
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