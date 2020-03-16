السعودية تفرض حصاراً مشدداً على المحافظة الشيعية وتغلقها بالسواتر الاسمنتية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار قرار السلطات السعودية إغلاق محافظة القطيف ذات الأغلبية الشيعية بسبب فيروس كورونا، موجة من الانتقادات الواسعة، وتساؤلات حول دواعي الحجر الصحي الذي يتم إذا كان طبي أم سياسي طائفي.

ومر أسبوع على إغلاق محافظة القطيف بشكل كامل ذات الغالبية الشيعية في شرق السعودية، وتطويقها بالسواتر الإسمنتية من قبل السلطات السعودية، وذلك بعد أن شهدت المحافظة تسجيل 11 حالة مصابة بفيروس كورونا.

وأغلقت السلطات مطلع الشهر الجاري، محافظة القطيف أمام حركة الدخول والخروج، وأوقفت العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة باستثناء المرافق الأساسية التي تقدم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية إثر اكتشاف 11 حالة في المحافظة دفعة واحدة.

وأقامت السلطات نقاط تفتيش لمنع دخول المنطقة والخروج منها، لكنها حافظت على استمرار تدفق البضائع.

والقطيف، تاريخياً، بؤرة ساخنة بين الحكومة التي يهيمن عليها السُنة والأقلية الشيعية التي تشكو من تمييز وتهميش، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.