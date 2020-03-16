تغريدة لماكرون تثير جدلا واسعا.. “يأمر” المغرب بتأمين عودة الفرنسيين!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة عبر تويتر، أثارت حفيظة المغاربة، بشأن مواطني بلاده العالقين في المملكة عقب قرار الأخيرة وقف الرحلات بين البلدين، في إطار إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

واعتبر مغردون مغاربة أن نبرة ماكرون كانت “استعلائية” وبصيغة الأمر.

وجاء في التغريدة: “أطلب من السلطات المغربية التأكد من القيام بكل ما هو ضروري في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف مخاطبا المواطنين الفرنسيين: “إلى مواطنينا الذين تقطعت بهم السبل في المغرب: يتم تنظيم رحلات جديدة للسماح لكم بالعودة إلى فرنسا”.

وقرر المغرب قبل أيام، وحتى إشعار آخر، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى فرنسا وعدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.

وأكدت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك محمد السادس أجرى مشاورات مع ماكرون قبل اتخاذ القرار.