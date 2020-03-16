بسبب فيروس (كورونا) الغاء مُعسكر المريخ الداخلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استأنف المريخ صباح أمس من ملعب نادي الأسرة، تحضيراته استعداداً للاستحقاقات التي تنتظره في بقية الموسم الحالي على صعيد الدوري الممتاز وكأس السودان.. وشهد تدريب المريخ غياب اللاعبين الدوليين المنتظمين في مُعسكر المنتخب الوطني مُقابل مُشاركة مجموعة من لاعبي فريق الشباب بالنادي في تدريب الفريق الأول بعد أن اختارهم التونسي أمين المسلمي للتدرب مع الفريق الأول عقب الوقوف على مُستوياهم في بعض مباريات فريق الشباب.

على صعيد متّصل، قرر مجلس إدارة نادي المريخ إلغاء المُعسكر الداخلي المُغلق الذي كان مزمعاً انطلاقته اعتباراً من الأمس وحتى نهاية الشهر الحالي، وعزا المجلس بحسب ما تحصلت عليه (الصيحة) قرار إلغاء المعسكر لمنع التجمُّعات والتدابير الوقائية منعاً لانتشار فيروس (كورونا).