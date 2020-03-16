(167909) جوال جملة الوارد لسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد أسعار الذرة استقراراً بسوق محاصيل القضارف، حيث بلغ أعلى سعر لأردب الذرة الدبر (6500) جنيه، وأدنى سعر (6400) جنيه.

أما الفتريتة أعلى سعر للأردب بلغ (6120) جنيهاً، وأدناه (6100) جنيه، أما الذرة (الصفراء) فيبلغ أعلى سعر للأردب (6070) جنيهاً وأدناه (6060) جنيهاً.

وبلغ أعلى سعر لذرة (أم مقد) (6520) جنيهاً وأدناه (6500) جنيه، وبلغ أعلى سعر لعكر (6120) جنيهاً وأدناه (6100) جنيه. أما أعلى سعر للذرة التترون بلغ (7020) جنيهاً وأدناه (7000) جنيه، وبلغ ودباكو أعلى سعر (6220) جنيهاً وأدناه (6200) جنيه، فيما بلغ أعلى سعر لأردب الحرير (6120) جنيهاً وأدناه (6100) جنيه. وبلغ أعلى سعر لأردب الدخن (8420) جنيهاً وأدناه (8400) جنيه، فيما بلغت جملة الوارد من الذرة للسوق (167909) جوالات. المادة السابقة وزارة الطاقة تواصل فك المربعات المحجوزة وارتفاع عددها إلى 75 المقالة القادمة بسبب فيروس ( بسبب فيروس ( كورونا ) الغاء مُعسكر المريخ الداخلي

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