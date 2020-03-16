وزارة الطاقة تواصل فك المربعات المحجوزة وارتفاع عددها إلى 75

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واصلت وزارة الطاقة والتعدين فك حجز المربعات التي حجزت خلال فترة النظام السابق، وارتفع عدد المربعات التي تم فك حجزها من (57) إلى عددها (75) مربع امتياز، وأكد سكرتير لجنة التعدين طارق جلال الدين في تصريحات أمس، أن تلك المربعات جاري العمل على تجهيزها توطئة لطرحها للجميع بكل شفافية، وقال طارق إن وزير الطاقة والتعدين أعطى اللجنة الفنية للتعدين صلاحيات كبيرة كان لها الأثر في المراجعات التي تمت في تلك المربعات بالتعاون مع إدارة المشروعات بالهيئة والإدارة العامة للشركات للرقابة على شركات الامتياز بالشركة السودانية للموارد المعدنية، وقال إنها اكتشفت أن هناك شركات غير جادة، بالإضافة إلى اكتشاف مربعات لا يملك أصحابها مستندات وأخرى لا تملك رخص بحث عام وأخرى انتهت رخص بحثها ولم تقم بتجديدها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم دفعها للالتزامات المالية الواجبة عليها لبعض شركات الامتياز، حيث بلغ بعضها (477) ألف يورو، ومنها ما بلغ مليون يورو ونصف لم يتم إجراء فيها وحسمها من قبل الجهات المختصة خلال عهد النظام البائد، ولفتت إلى أن اللجنة الفنية للتعدين رفعت توصيات بإلغاء الاتفاقيات مع بعض الشركات وإلزام بعضها بدفع الالتزامات المالية عاجلاً، إلى جانب إمهال شركات أخرى (15) يوماً لسداد ما عليها من التزامات، ولفتت اللجنة إلى أنها ستتخذ إجراءات عقابية صارمة تجاه تلك الشركات ربما تصل حد إلغاء الاتفاق معها.