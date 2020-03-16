تعرّف على أسعار الخضر والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء بأسواق الخرطوم

الخليج 365 :

شهدت أسعار الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء تفاوتاً في الأسعار بأسواق الخرطوم اليوم.

وبحسب جولة لوكالة الانباء (سونا) أكد محمد علي تاجر خضر بسوق بحري أن أسعار الخضروات تتأرجح هذه الأيام بين ارتفاع وانخفاض ولا يوجد إقبال على الشراء بالصورة المطلوبة، حيث بلغ كيلو الطماطم 20 جنيهاً ، والبطاطس 40 جنيهاً، والبامبي الكيلو 50 جنيهاً، و3 ربط رجلة 50جنيهاً، و3 ربط ملوخية 50 جنيهاً والعجورة الكبيرة تتفاوت من 20-30 جنيهاً، وكيلو الخيار 50 جنيهاً، وكيلو البامية 120 جنيهاً، وكيلو الكوسا 80 جنيهاً، وكيلو الجذر 60 جنيهاً، وكيلو الفلفلية 100 جنيه، وكيلو الباذنجان 40 جنيهاً، وكيلو البصل الأبيض 80 جنيهاً والربع 150 جنيهاً، وربع البصل الأحمر 120 جنيهاً، وكيلو الليمون 150جنيهاً، وكيلو القرع 40 جنيهاً والشريحة 20 جنيهاً، وربطة البقدونس والشمار 20 جنيها، والنعناع ثلاثة ربط 20 جنيها، ربطة الخص 30 جنيهاً وكيلو الفاصوليا الخضراء 80 جنيهاً، وسعر السبانخ 50 جنيهاً، وسعر الكروم 150 جنيهاً، وكيلو الشطة الخضراء 150 جنيهاً.

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وبالنسبة للحوم البيضاء قال أحمد حسن علي صاحب محل أسماك بسوق بحري سعر كيلو البلطي 280 جنيهاً، وكيلو السمك الفرايت 300 جنيه، وكيلو العجل 400 جنيه، وكيلو البياض 440 جنيهاً، وكيلو القرقور 280 جنيهاً.

وقال حامد علي، كيلو اللحمة الضأن صافي600 جنيه، وكيلو اللحم الضأن بعظم 450 جنيهاً، وكيلو العجالي 400 والصافي 500 جنيه، المفرومة 500 جنيه، كيلو السجك 400 جنيه، كيلو البيرقر 350 جنيهاً، كيلو الفراخ 230 جنيهاً، سعر طبق البيض 230 جنيهاً، كبدة الضأن 350 جنيهاً، وكبدة العجالي 440 جنيهاً.

حيث بلغ سعر دستة المانجو 400 جنيه، والبرتقال الأخضر الدستة 80 جنيهاً والأصفر 100 جنيه، كيلو الجوافة 80 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو الموز 50 جنيهاً، وبلغت دستة التفاح 300 جنيه، وسعر الشمامة يتفاوت سعرها بين 70-60 جنيهاً، والبطيخ يتفاوت في الأسعار من 150 – 100 جنيه، دستة القريب فروت 300 جنيه، سبت الكمثري 450 جنيهاً، وكيلو الخوخ يتفاوت بين 450 – 400 جنيهاً، وكيلو الكيوي 400 جنيه وكيلو القشطة 250 جنيهاً، وكيلو العنب 300 جنيه وصندوق العنب الصغير 80 جنيهاً، والرمانة 100 جنيه.