عاجل.. "الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات "كورونا" في البلاد

الإثنين 16 مارس 2020

كتب محمد أمين

أكدت وزارة الصحة السودانية، إن نتائج الفحوصات الطبية على 7 المشتبه اثبتت عدم اصابتها بفايروس كورونا.



وقال مدير إدارة الطوارئ والأوبئة الصحية بوزارة الصحة الإتحادية د. بابكر المقبول، إن جميع حالات الإشتباه سلبية، كما أكد على عدم وجود نتيجة إيجابية بالبلاد بعد الحالة الأولى التي تم إعلانها.

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وكشف المقبول، أن عودة الباخرة من أراضي المملكة العربية السعودية للبلاد تطبيقا لقرار السلطات السعودية الذي نص على إغلاق الحدود، مشددا على عدم وجود شخص مصاب بالباخرة.

وأشار الى أنه تم دعم ولاية البحر الحمر بفريق صحي إتحادي بعد عودة الباخرة للإشتراك في العمل المحجري، مؤكدا على سلامة جميع ركاب الباخرة السودانيين، وعدد من الجنسيات الأخرى على متن الباخرة تم تسليمهم الى قنصلياتهم.

جدير بالذكر انه يوجد على متن الباخرة 1095 سوداني إضافة إلى جنسيات آخرى.