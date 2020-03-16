- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 16 مارس 2020
كتب
محمد أمين
أكدت وزارة الصحة السودانية، إن نتائج الفحوصات الطبية على 7 المشتبه اثبتت عدم اصابتها بفايروس كورونا.
وقال مدير إدارة الطوارئ والأوبئة الصحية بوزارة الصحة الإتحادية د. بابكر المقبول، إن جميع حالات الإشتباه سلبية، كما أكد على عدم وجود نتيجة إيجابية بالبلاد بعد الحالة الأولى التي تم إعلانها.
وكشف المقبول، أن عودة الباخرة من أراضي المملكة العربية السعودية للبلاد تطبيقا لقرار السلطات السعودية الذي نص على إغلاق الحدود، مشددا على عدم وجود شخص مصاب بالباخرة.
وأشار الى أنه تم دعم ولاية البحر الحمر بفريق صحي إتحادي بعد عودة الباخرة للإشتراك في العمل المحجري، مؤكدا على سلامة جميع ركاب الباخرة السودانيين، وعدد من الجنسيات الأخرى على متن الباخرة تم تسليمهم الى قنصلياتهم.
جدير بالذكر انه يوجد على متن الباخرة 1095 سوداني إضافة إلى جنسيات آخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. "الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات "كورونا" في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.