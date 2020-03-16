عاجل.. تفاصيل إعلان حالة الطوارئ في السودان إلى أجل غير مسمى

الإثنين 16 مارس 2020 كتب محمد أمين أعلن السودان حالة الطوارئ الصحية واغلاق حدوده الجوية والبرية والبحرية إلى أجل غيرمسمى لمواجهة فايروس كورونا بالبلاد.

وأصدر مجلس الامن والدفاع السوداني، اليوم (الاثنين) قرارا باغلاق كافة المعابر الجوية والبرية والبحرية حتى إشعار آخر. Advertisements وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، لــ(اخبار الخليج 365) أن القرار يأتي في اطار الخطة القومية لمكافحة. وأضاف أن القرار يشمل ايقاف حركة الطيران والنقل البري والبحري واستثنى السفريات الخاصة بنقل الاحتياجات الضرورية من المؤن والمواد الطبية. وكشف الفكي عن تكوين لجنة عليا من مجلس السيادة لمواجهة كورونا تقدم تقارير يومية حول الاوضاع الصحية في البلاد.

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