روحاني يعلن عن إجراء هام على مداخل المدن ويوجه دعوة إلى الإيرانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، عن إجراء الفحص الطبي وقياس درجة حرارة المسافرين عند مداخل المدن، التي سيتم الإعلان عنها في أنحاء إيران، يوم غد الثلاثاء.

وحسب وكالة “مهر” الإيرانية، دعا روحاني، في اجتماعه مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، المواطنين للبقاء في منازلهم وعدم السفر والالتزام بالتعليمات الصحية في حال إن اضطروا للخروج.

وأضاف: “نأمل باجتياز مرحلة تفشي كورونا وفق ماقيل في الاجتماع حول ذروة المرض وسيطلع وزير الصحة الشعب كلما اقتضت الحاجة وتقريره مفعم بالأمل”، مؤكدا “أننا نستطيع اجتياز أزمة كورونا بفضل الاهتمام والمساعي الوطنية”.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن وزارتي الصحة والداخلية أنجزتا تنسيقا بينهما لإجراء فحص شامل في جميع منافذ المدن اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، داعيا الشعب إلى “تعزيز التعاون مع الكوادر التنفيذية لاسيما في منافذ المدن وعدم الاستمرار في السفر إذا طلب منهم ذلك لأنه قد يعود بالضرر عليهم وعلى الآخرين في الطريق”.

وأكد روحاني أن “جميع الخطط التي أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا أعدت بصورة يتم اجتياز مرحلة كورونا بسرعة وتعزيز الصحة العامة بين أوساط المجتمع”.