بسبب فيروس كورونا… قرار أمريكي عاجل بشأن شراء النفط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر في وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قد تبدأ بشراء النفط الخام المنتج محليا لصالح احتياطي البترول الاستراتيجي للبلاد في غضون أسبوعين وقد تملأه خلال عدة أشهر.

كان الرئيس دونالد ترامب قال، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، إنه أصدر أمرا لوزارة الطاقة بملء الاحتياطي، بحسب وكالة “رويترز”.

وتستهدف الخطوة مساعدة منتجي الطاقة المحليين الذين يعانون في ظل تهاوي أسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا وحرب الأسعار الدائرة بين السعودية وروسيا.

وتقول وزارة الطاقة إن المخزون يستطيع استيعاب 77 مليون برميل إضافية من الخام. لكن من غير الواضح كيف ستمول الحكومة تلك المشتريات.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 3000 حالة، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

مع التهديد بمزيد من الانتشار في الأفق، فرض المسؤولون في جميع أنحاء البلاد قيودًا كبيرة على الحد من انتشار الفيروس.