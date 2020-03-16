الداخلية المصرية تعلن مقتل 6 عناصر إرهابية في شمال سيناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أن 6 عناصر إرهابية لقوا مصرعهم، في استهداف لوكر إرهابي بمنقطة أبو شلة في شمال سيناء.

وتوافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء بطريق أبو شلة المتفرع من الطريق الساحلي ببئر العبد في شمال سيناء، واتخاذه وكرا لهم ومركز للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وتم استهداف منطقة اختباء العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق الرصاص، مما أسفر عن مصرع 6 عناصر وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية، وعبوات متفجرة، وتم تقنين الإجراءات. المادة السابقة دفاعات “أنصار الله” تجبر تشكيلا من مقاتلات التحالف على مغادرة أجواء الجوف المقالة القادمة بسبب فيروس كورونا… قرار أمريكي عاجل بشأن شراء النفط

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