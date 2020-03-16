دفاعات “أنصار الله” تجبر تشكيلا من مقاتلات التحالف على مغادرة أجواء الجوف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم الاثنين، أن دفاعاتها أجبرت تشكيلاً من طائرات التحالف العربي على مغادرة أجواء محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، إن “الدفاعات الجوية تمكنت، ظهر اليوم، من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية (F15) في سماء محافظة الجوف وإجبارها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية”.
وأوضح أن “عملية التصدي تمت بعدد من صواريخ فاطر1”.
ومنظومة “فاطر1” إحدى منظومات الدفاع الجوي الجديدة التي كشفت الجماعة في 23 فبراير/شباط الماضي، امتلاكها إلى جانب منظومات “ثاقب1″ و”ثاقب2″ و”ثاقب3”.
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