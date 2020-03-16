الجيش السوداني يتخذ تدابير احترازية للوقاية من كورونا

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الإثنين 16 مارس 2020
كتب
وكالات
أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر محمد الحسن اتخاذ القوات المسلحة تدابير لحماية التجمعات العسكرية في مجال التدريب بالكليات والمعاهد ومراكز التدريب الأساسي، وذلك بناء على التدابير الاحترازية فى كافة مؤسسات السودان.
وقال الحسن - في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) - إن هذه التدابير شملت منح الدارسين والمتدربين إجازة وقائية لحين انجلاء الموقف، كما تم تنظيم أنشطة توعية للوقاية من المرض والتعامل مع أية حالات مشتبه فيها، حسب توجيهات وزارة الصحة، في جميع تشكيلات القوات المسلحة.
وأضاف أن تعاون المؤسسات العلاجية العسكرية سيكون مثل غيرها من المؤسسات الطبية، حيث تُتبع نقس إجراءات الحجر الصحي لمرض كورونا، ومتى ما وردت إليها حالة سيتم تحويلها لمناطق الحجر التي حددتها وزارة الصحة، التي أسهمت القوات المسلحة السودانية في تجهيز بعضها.
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