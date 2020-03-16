القوات المسلحة: اتخذنا تدابير إحترازية لكورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن عن إتخاذ القوات المسلحة تدابير لحماية التجمعات العسكرية فى مجال التدريب بالكليات والمعاهد ومراكز التدريب الاساسى، وذلك بناء على التدابير الاحترازية فى كافة مؤسسات الدولة.

واضاف ان التدابير شملت منح الدارسين والمتدربين إجازة وقائية لحين انجلاء الموقف وتم تنظيم انشطة توعية للوقاية من المرض والتعامل مع اى حالات مشتبه فيها حسب تنويهات وزارة الصحة فى جميع تشكيلات القوات المسلحة.

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وبحسب سونا، قال عامر ان تعاون المؤسسات العلاجية العسكرية سيكون مثل غيرها من المؤسسات الطبية و تتبع نقس إجراءات الحجر الصحي لمرض كورونا ،و متى ماوردت اليها حالة سيتم تحويلها لمناطق الحجر التى حددتها وزارة الصحة. مشيراً الى ان بعض هذه المواقع اسهمت القوات المسلحة فى تجهيزها.

يذكر ان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة قام بزيارة تفقدية امس لمراكز العزل و الحجر الصحي لمواجهة حالات فايروس كورونا في كل من النقعة و المصورات و السليت و حطاب بولاية نهر النيل حيث وقف علي الاستعدادات و التجهيزات ،ووجه بإتخاذ كافة التدابير لحماية المواطنين و توفير الرعاية الصحية لاية حالة طارئة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)