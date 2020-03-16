الشيوعي والسوداني يتفقان على دعم الحكومة الانتقالية

شدد حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم والحزب الشيوعي على ضرورة دعم حكومة الفترة الانتقالية باعتبارها احد المكاسب التي حققتها ثورة ديسمبر بتضحيات باهظة ونوهت الى ان نجاحها يمثل هدفا استراتيجيا للحزبين، واعتبر ان استكمال مهام الفترة الانتقالية سيفتح الطريق امام تحول ديمقراطي حقيقي، واتفق الحزبان فياجتماع مشترك بينهما التأم امس على ضرورة العمل بجد لتكملة هياكل السلطة الانتقالية المدنية على مستوى الولاية، وشددا على اهمية وجود الجهاز التشريعي الولائي المحلي ليقوم بدوره الرقابي ومسؤوليته تجاه مواطني الولاية.

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وأقر الحزبان ببطء اجراءات لجنة التفكيك وامنا على ضرورة تكوين لجان ازالة التمكين بشكل ولائي ومحلي باعتبار انه الطريق لاصلاح الخدمة المدنية داخل مؤسسات الولاية، وتمسك المؤتمر السوداني والشيوعي بضرورة اعادة هيكلة الاجهزة الامنية والشرطية باعتبارها مهمة ذات اولولية في هذه المرحلة، واكدا ان تقاعس تلك الاجهزة عن اداء واجباتها تجاه المواطنين ادى الى تعطيل انفاذ الكثير من الحلول المطروحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)