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 مطربة مغمورة تتسبب في اتلاف باروكة زميلتها وتمرغها بالتراب

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Samira Yousif 0 تبليغ

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 مطربة مغمورة تتسبب في اتلاف باروكة زميلتها وتمرغها بالتراب

 

في مشهد ادهش جميع المارة بالقرب من احد بوتيكات الخرطوم جنوب دارت مشكلة بين فتاتان احداهن مطربة تتلمس خطى النجومية واخرى في نفس المجال حيث لحقت هذه الفتاة بالمطربة وجرتها من داخل البوتيك واشتدت وتيرة الخلاف ولصعوبة الالفاظ لم يتمكن الذين شاهدوا ذاك الشجار من التدخل.

 

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وقامت الفتاة بحسب صحيفة الدار قامت بجر “باروكة” زميلتها المطربة ومرغتها بالتراب وكان سبب الخلاف نقطة تفوقت فيها هذه المطربة على زميلتها فظنت ان زميلتها قد ذهبت لشراء كريمات بكل ما تحصلت عليه في الحفل الذي جمعهن ولم تعطها شيئاً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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