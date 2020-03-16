خبراء: إلغاء عقود شركات التعدين يحسم تجاوزات النظام البائد

وصف خبراء ومختصون في مجال التعدين إلغاء وزارة الطاقة والتعدين لعقود بعض الشركات بالحاسم، مشيرين لإسهامه في معالجة كثير من التجاوزات التي حدثت في القطاع في عهد النظام المعزول بما يحقق فوائد للاقتصاد.

وشدد الاقتصادي هيثم فتحي في حديثه لـ(السوداني) على ضرورة سحب التصاريح غير المستغلة من قبل المستثمرين لتنظيم القطاع والاستفادة من الميزات الاقتصادية التنافسية للقطاع وتحقيق العائد المادي الجديد لأن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال قليلة حتى الآن، مشيرا إلى أن لأهمية قطاع التعدين في أنه ثروة وطنية ينبغي استغلالها والحفاظ عليها، داعيا لوجود مستثمرين جادين في هذا القطاع وتنميته واستغلاله بشكل أمثل، لافتا للتخبط والعشوائية في قطاع التعدين وغياب القوانين المنظمة خاصة عقود الامتياز للشركات وآلية امتياز المواقع ومدة الامتياز، داعيا لإعطاء نصيب من المشاريع للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة حسب قدرتها والنشاط العاملة فيه ونوعية المعادن المتوفرة.

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ووصف د. محمد الناير خطوة إلغاء العقود لتلك الشركات بالإيجابية والحاسمة من قبل الحكومة، مشددا في حديثه لـ(السوداني) على أهمية مراجعة العقود لشركات الامتياز الكبيرة بجانب شركات التعدين الصغيرة لجهة أن هناك شركات امتياز منحت في عهد النظام البائد لأشخاص وشركات بصورة كبيرة ولم تستغل حتى الآن ، داعيا لنزع وإعادة تخصيصه لشركات محلية أو أجنبية لتحقيق الفائدة للاقتصاد والاستفادة من تلك الميزة ، مشيرا إلى أن الأمر في عهد النظام المعزول كان يشبه السمسرة لتسويق تلك المربعات لشركات في الداخل أو الخارج. ولفت المختص في التعدين عمار أحمد ان مراجعة العقود لقطاع التعدين تمثل أهمية كبرى لتعديل مسار القطاع خاصة وأنه شهد تجاوزات كبيرة في العهد المعزول، مشددا على أن ضبط قطاع التعدين يتطلب التعامل بحسم خاصة أن الذهب أحد أهم الموارد للخزينة العامة ،مؤكدا أهمية عدم التهاون من السلطات في ضبط القطاع.

وبحسب صحيفة السوداني، ألغت وزارة الطاقة والتعدين عقود (11) شركة عاملة في التعدين الصغير منها فو الصينية وإسمارت للتعدين، ترنديل، شركة الثري، المشكاة، شركة بايتكس للتجارة والاستثمار، شاع الدين للحلول المتكاملة، أعمال أبا المصطفى لصناعة الأسمنت، شركة شتلة تكنولوجي، شركة أبو يوسف وشركة أعمال القبوب) وشركة دانفوديو القابضة بولاية النيل الأزرق والتي تعمل في مجال تعدين الكروم بدفع كل ما عليها من التزامات للدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)