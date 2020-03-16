عقب إصدار قرار منع التجمعات العامة من قبل السلطات والتي من ضمنها إقامة الأفراح بالصالات أصابت الحيرة العديد من الأسر التي كانت تعتزم إحياء زواج أبنائها بالصالات خلال الشهر.
وبحسب صحيفة السوداني، ظل التساؤل عن العربون الذي تم دفعه لإدارة تلك الصالات وإمكانية إرجاعه أم سيضيع كما ضاعت فرحة احتفائهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عقب قرار منع التجمعات… صالات الأفراح هل تعيد (العربون)..؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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