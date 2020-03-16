عقب قرار منع التجمعات… صالات الأفراح هل تعيد (العربون)..؟

عقب إصدار قرار منع التجمعات العامة من قبل السلطات والتي من ضمنها إقامة الأفراح بالصالات أصابت الحيرة العديد من الأسر التي كانت تعتزم إحياء زواج أبنائها بالصالات خلال الشهر.

وبحسب صحيفة السوداني، ظل التساؤل عن العربون الذي تم دفعه لإدارة تلك الصالات وإمكانية إرجاعه أم سيضيع كما ضاعت فرحة احتفائهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)