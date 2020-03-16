التحقيق مع متهم انهى حياة مواطن بعدة طعنات بام درمان

التاريخ: 16-مارس-2020
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تحقق شرطة غرب الحارات في البلاغ المدون تحت طائلة القتل العمد بعد ان اقدم متهم على قتل مواطن بمدية عدة طعنات بسبب شجار بينهما.
وتشير التفاصيل بحسب صحيفة الدار الى ان خلاف وقع بين المتهم والمجني عليه بمنطقة الاسكان الحارة 99 قام على اثره المتهم باستلال مدية وسدد بها عدة طعنات للقتيل في اجزاء متفرقة من جسده اودت بحياته في الحال، عليه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية وبواسطة اورنيك جنائي نقلت الجثة اللا المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وما زال البلاغ قيد التحري.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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