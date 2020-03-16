احتجاجات بمدينة الدبة رفضاً لـ”حجر” القادمين من معبر أرقين

سمحت السلطات السودانية في الثالثة من فجر اليوم الاثنين بمرور ١٧ بص من معبر أرقين بعد احتجاج من العالقين، وتم الفحص عبر تيم من الأطباء وملأ استمارة للمتابعة لاحقاً.

وقال أحد العالقين في حديثه بحسب موقع السوداني: إنه تم حجز البصات حالياً في مبنى تابع لجهاز الأمن بمدينة “الدبة” حيث خرج أهالي المدنية في مظاهرات وتم قفل الطريق العام وحرق الإطارات رفضاً لحجز البصات القادمة من أرقين في مدينتهم.

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وأضاف: سبب رفض الأهالي أنه لماذا لم يتم حجر البصات في المدن الواقعة قبل مدينة الدبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)