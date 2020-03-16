السودان يتوسط بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة

التاريخ: 16-مارس-2020
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قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن مباحثاته مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، تناولت حزمة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بينها سد النهضة ومكافحة الإرهاب.
وأوضح حميدتي في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، عقب عودته من القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين، أن السودان سيكون وسيطاً بين مصر وإثيوبيا لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
وقال في تصريح عقب لقائه السيسي إن “المفاوضات الخاصة بسد النهضة بدأت منذ زمن طويل والآن وصلت الأطراف إلى النهايات، مشيراً إلى أنه تم تسليم ملف سد النهضة إلى رئيس مجلس الوزراء وهي مسؤوليته الآن”، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لا ضرر فيه ولا ضرار لكل الأطراف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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