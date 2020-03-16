المتهم بقتل زوجته يسجل اعترافاً قضائياً

سجل المتهم بقتل زوجته بولاية النيل الابيض اعترافاً قضائيا الى ان خلافا اسريا وقع بين القتيلة وزوجها الذي حمل عصا وابرحها ضربا حت فاضت روحها الى بارئها ليتم نقلها الى المشرحة بواسط الاورنيك الجنائي لمعرفة اسباب الوفاة.

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كما تم بحسب صحيفة الدار تدوين بلاغ تحت المادة 130 القتل العمد في مواجهة الزوج بقسم شرطة الراوات ولا زال التحري مستمرا تمهيداً لتقديم المتهم للمحاكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)