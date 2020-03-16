التاريخ: 16-مارس-2020
27 مشاهدة
سجل المتهم بقتل زوجته بولاية النيل الابيض اعترافاً قضائيا الى ان خلافا اسريا وقع بين القتيلة وزوجها الذي حمل عصا وابرحها ضربا حت فاضت روحها الى بارئها ليتم نقلها الى المشرحة بواسط الاورنيك الجنائي لمعرفة اسباب الوفاة.
كما تم بحسب صحيفة الدار تدوين بلاغ تحت المادة 130 القتل العمد في مواجهة الزوج بقسم شرطة الراوات ولا زال التحري مستمرا تمهيداً لتقديم المتهم للمحاكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المتهم بقتل زوجته يسجل اعترافاً قضائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.