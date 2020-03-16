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بلاغ بالنيابة في مواجهة علي عثمان لازالته مبنى البرلمان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 16-مارس-2020

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بلاغ بالنيابة في مواجهة علي عثمان لازالته مبنى البرلمان

 

تقدم ناشط سياسي ببلاغ الى نيابة الفساد متهماً علي عثمان محمد طه الموقوف بالسجن الاتحادي بكوبر مع عدد من رموز الانقاذ متهماً اياهبازالة الرمز التاريخي لمبنى البرلمان الواقع جنوب رئاسة السلطة والقيام ببناء بالقرب من مبنى البرلمان المزال بحيث لا يشبه هذا الارث التاريخي ليتم تسلم عريضة الدعوى واعطائها رقم متابعة.

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وأكد الناشط السياسي علي مهدي بحسب صحيفة الدار بان هنالك عدة قضايا قام برفعها في مواجهة عدد من رموز الانقاذ لاسترداد ما فقده المواطن خلال ثلاثون عام في حكم الجبهة الاسلامية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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