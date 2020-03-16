تفشي كورونا في إسرائيل (يخدم) نتنياهو

التاريخ: 16-مارس-2020
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أعلن وزير القضاء الإسرائيلي أمير أوحانا تعليق العمل في المحاكم كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الحالات المصابة بالمرض إلى 200.
ووفقا للبيان الصادر عن أوحانا، سيتم تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي، بسبب حالة الطوارئ في البلاد، بحيث يسري القرار لمدة 24 ساعة، على أن يتم تجديه يوميا، وذلك لمدة 30 يوما.
وقال أوحانا إن قراره يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك بالتنسيق مع إدارة المحاكم في البلاد، والمستشار القضائي للحكومة.
وأفادت وزارة العدل الإسرائيلية، بحسب صحيفة آخر لحظة، بأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم فساد تأجلت لشهرين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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