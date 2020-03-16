أمريكا: الشرطة السودانية قادرة على كشف الجرائم المُعقّدة

جَدّدَ وزير الداخلية الفريق أول شرطة (حقوقي) الطريفي إدريس دفع الله، حرص واهتمام وزارته على تعزيز التعاوُن والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب تعزيز الاتفاقيات الثنائية في مجالات التدريب ورفع القُدرات وأعمال الأدلة الجنائية والأمن الداخلي.

والتقى الوزير بمكتبه بحسب صحيفة الصيحة أمس، القائم بالأعمال الأمريكي برايان شوكان، بحضور مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) عادل محمد أحمد بشاير وأندرو جونسون الملحق الأمني ومدير مكتب الأمن الإقليمي وأسامة عبد العزيز مسؤول الارتباط الأمني ورئيس قسم التحقيق. وأكد الوزير أن الداخلية ورئاسة الشرطة تعملان على تطبيق الأحكام والقوانين وفق القوانين الراعية لحقوق الإنسان وصون كرامته، وأوضح أن التحريات لا تزال جارية للمُتّهمين الذين تم ضبطهم في خلية المُتفجِّرات بشرق النيل والتي تقوم بتصنيع المُتفجِّرات.

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من جانبه، كشف الفريق عادل بشاير عن إجراءات تقوم بها الشرطة السُّودانية لضبط حركة المُسافرين عبر المَطارات والموانئ والحدود للحد من عمليات التهريب والجريمة العابرة.

من جهته، أعلن القائم بالأعمال الأمريكي، تطلُّع بلاده للتعامُل والتنسيق مع الشرطة السودانية، واعتبر أنّ ضبط الخلية الإرهابية بشرق النيل مُؤخِّراً يُؤكِّد احترافيتها ومقدرتها على كشف الجرائم المُعقّدة، مُبيناً تطلُّعهم لمزيدٍ من التعاوُن والتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ببناء علاقة محكمة قائمة على أُسسٍ مَتينةٍ، وأشَادَ بالأداء المُتطوِّر للشرطة السودانية، وأعلن تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لمنسوبيها في مُختلف مجالات العمل الشرطي التدريبي، بجانب رفع قُدراتهم عبر برامج وحزم تدريبية مُتطوِّرة بواسطة خُبراء في المجال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)