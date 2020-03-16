شركة كندية تعلن عن تطوير لقاح معالج لكورونا

قالت شركة ميديكاغو الكندية إنها استطاعت تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، وإن التجارب البشرية على هذا اللقاح ستبدأ في يوليو أو أغسطس المقبلين.

أعلنت شركة ميديكاغو للأدوية البيولوجية، ومقرها في مدينة كيبيك الكندية، بحسب صحيفة آخر لحظة، أعلنت عن نجاحها في إنتاج جسيم شبيه بفيروس كورونا بعد 20 يومًا فقط من تحصلها على جين فيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض كوفيد-19 المميت.

يعد إنتاج هذا الجسيم هو أول خطوة على طريق تطوير لقاح أو عقار معالج لهذا المرض، حيث سيخضع الآن لاختبارات قبل سريرية من أجل الوقوف على سلامته وفعاليته.

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بمجرد اكتمال تلك المرحلة، يتوقع أن تجري الشركة نقاشًا مع الوكالات الصحية الملائمة لبدء التجارب البشرية على اللقاح بحلول صيف 2020.

تستعين ميديكاغو بمنصتها التكنولوجية في تطوير أجسام مضادة لمواجهة فيروس SARS-CoV-2 بالتعاون مع مركز بحوث الأمراض المعدية التابع لجامعة لافال، الذي يرأسه الدكتور غاري كوبنغر، الذي سبق له أن ساعد على تطوير لقاح وعلاج لمرض إيبولا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)