البوشي: نُتابع تطوُّرات “كورونا” ولن نتردّد في إيقاف النشاط الرياضي

التاريخ: 16-مارس-2020
5 مشاهدة
كشفت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، عن تجاوُزات في البنى التحتية بالولايات التي احتضنت الدورة المدرسية القومية في “سنار، نهر النيل، شمال كردفان، جنوب دارفور وكسلا” وغيرها من الولايات.
وقالت في لقاءٍ مع تجمُّع الرياضيين باتّحاد التنس الأرضي بالخرطوم بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّهم بدأوا مُراجعة هذا القصور في التأهيل الذي صاحب المباني والملاعب والمدارس وسيخلف هذا مُحاسبة من ساعد فيه، وأكّدت أنّ التحقيقات ستتواصل في فتح ملفات الفساد ببطولة الأمم الأفريقية للمحليين (الشان) التي استضافها السودان عام 2011م، وأوضحت أنّ المُحاسبة ستطال المُتورِّطين.
وكشفت البوشي عن تدابير اتّخذتها الوزارة بشأن وباء “كورونا”، وأنّها خَاطبت بها الاتحادات عُمُوماً من خلال بيان لاتّباع الإرشادات الصحية وسط اللاعبين والمُتدرِّبين في الملاعب، وإن دعا الأمر إلى تأجيل بعض المُنافسات الرياضية، أو أدائها بدون جمهور للحد من انتشار المرض إن وُجدت حالات مُكتشفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البوشي: نُتابع تطوُّرات “كورونا” ولن نتردّد في إيقاف النشاط الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.