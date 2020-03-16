غريب يعلن استعداده بالغناء مجاناً للفقراء

كشف الفنان الشاب ايمن منصور الشهير بـ “غريب” عن استعداده للغناء دون مقابل، اذا لجأ اليه شخص فقير، وذلك بموافقة فرقته الموسيقية، واضاف ان الفنانفي الاصل هو صاحب رسالة ولا يساوي شيئاً من غير احساسه بالناس.

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وقال غريب ان موهبته تفجرت مبكراً من خلال مشاركته في عدد من الفعاليات المدرسية قبل “9” ايام، لافتاً الى انه ينتمي لاسرة فنية، تضم عدداً من العازفين، وهو ما جعله يسلك طريق الغناء، مؤكداً انه تحولمن فنان يريد السير في طريق الفنانين الكبار، مثل حسن عطية، وعبد الوهاب الصادق مؤكداً حبه الكبير وعشقه للفنان الكبير ابو عركي، برغم اختلاف لونيته عن مدرسة ابو عركي التي لا يجيدها غير عركي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)