والحكاية كمان هي.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– والثلاثاء الماضية.. حميدتي رئيساً للجنة الاقتصادية

– والأربعاء الناس تشعر أن قحت تريد اصطياد الإمارات بالتعيين هذا.. وباعتبار أنه

: إن دعمت الإمارات رجلها حميدتي اقتصادياً.. (ارتاحت) الحكومة

– وإن غرق حميدتي في العاصفة الاقتصادية.. ارتاحت الحكومة

– الخميس: حميدتي يرفض رئاسة اللجنة الاقتصادية

– الخميس الإمارات والسعودية كلهم يرفض التعامل مع الحكومة الحمراء

– واصطياد الإمارات/ للنجاة من الانهيار/ تسبقه المحاولة الشهيرة

– محاولة اغتيال حمدوك المسرحية

– ومسرحية الاغتيال شخصياتها كانت هي

– بيانات الشيوعي وقحت.. وزوجة حمدوك ومدير مخابرات مصر.. و.. الشخصية الأعظم في المسرحية كانت هي الشروح التي يقدمها الناس

– والناس يجدون أن

– القنبلة حجمها أقل من كيلو جرام ويجدون أن هذا يعني أنه لا اغتيال

– ويجدون أن الانفجار وبيان زوجة حمدوك بعده بدقيقتين أشياء تعني أن الأمر وراءه (أمور)

– وظريف أن إحداهن تكتب عنه أنه

( زوجة.. تسمع أن زوجها تعرض لانفجار وبدلاً من أن تخطف ثوبها وتجري وهي تصيح.. سجمي.. سجمي.. فهي تجلس إلى البورد وتكتب بياناً للناس)

– المشهد هو أمر وراءه أمور

– والناس تنظر إلى مدير المخابرات المصرية الذي يهبط الخرطوم وتجد أن

– مصر تجد أن موقف السودان الأخير من السد والذي يقارب إثيوبيا ويبتعد عن مصر يجعل مصر ترسل مدير مخابراتها لأن تخصصه هو (ما لا يقال علناً)

– وبعض ما لا يقال علناً لعله هو أن مصر تجعل حمدوك يفهم أن

– الشيوعيين الذين يصنعون انفجاراً (يخلع) يريدون إرسال رسالة لحمدوك بأنهم يستطيعون إرسال رسالة تفعل ما هو أكثر من الخلعة

– ولعل قحت تجيبهم بأن من قام بالتدبير هو قحت ذاتها

– وأن النزاع بين قحت والأمن ليس أكثر من صناعة الإثارة

(قحت كانت تصرخ بأن جهاز الأمن لم يقم بواجبه في الاعتقالات)

– والجهاز/ وفي غتاتة كاملة/ يقول إنه قام بواجبه الذي حددته له قحت حين حصرت مهمته في المتابعة فقط

– يقولها ويده على فمه

– والشيوعيون يستخدمون الأجواء هذه غطاء

– والغطاء كان هو أن الشيوعي يهاجم جهاز الأمن بأنه يضطهد أعضاء الحزب باعتقاله عدداً منهم

– ولعل جهاز الأمن يرد بأن الشيوعي (يعرف كويس ما يستطيعه جهاز الأمن إن هو قام بالاعتقالات)

– والشيوعي وقحت كلاهما يهمس للآخر حتى لا يتفالح

– فالشيوعي وقحت كلاهما يسمع أن الدولة تدعو (الاف بي آي) الأمن الأمريكي للتحقيق

– ولعل البعض يحذر من أن الجهاز هذا بقدراته الفائقة يمكن أن يطلق فضيحة لبعض الجهات حين يجد الحقيقة

– ولعل قحت تحذر الشيوعي من أنه حين انطلق لحل جهاز الأمن كان يطمع في اختطاف.. ثم إخفاء ملفات كثيرة هناك تخص الحزب الشيوعي

– وأن المحاولة هذه جعلت جهاز الأمن ينسخ عدة نسخ من الملفات هذه ويحتفظ بها بعيداً

– ثم شواهد أخرى تجعل الشيوعي يتراخى

– فالشيوعي الذي ينطلق في طرد كل الآخرين من وظائف الدولة يجد أن قحت تملك كل شيء.. وأن قحت هي من يفعل الأفاعيل بالشيوعي الآن

– وتجعله يكرع من الكأس ذاتها

– الكأس التي تجعل شيوعيين كثيرين يتجهون عديل إلى السيد الشفيع خضر

……

…..

– يبقى أن زيارة الوفد الإثيوبي.. الذي يضم قيادات من بينها مدير الأمن

– وأن زيارة مدير الأمن المصري للخرطوم زيارات تعني معركة أخرى في الحرب الممتدة

– ويعني أن الإشاعات التي تقول.. وتقول.. هي إشاعات ليست إشاعات

– فمن الإشاعات أن جهة تعمل ضد رفع ميزانية جهاز الأمن

– وأن جهة أخرى تدبر التفجير ثم تدبر عدم معرفة أي شيء عن التفجير.. لتقول إن رفع ميزانية الأمن ضرورة ( وهذا لا يعني أننا نتهم جهة من الجهات)

– وإعلان الحزب قيام جهاز أمن (موازي) إعلان له معقبات

– وأن.. وأن

– الهياج هذا ينتهي إلى أن جهة ما تقول إن

: اغتيال أي جهة في السودان أمر ممكن

– وإن مصر وإثيوبيا والإمارات والشيوعي وقحت وغيرها جهات كل منها يجذب الحكومة السودانية من أصابعها المتورمة

– وإن كل جهة تعلن أنها تستطيع نقل التهديد لمرحلة أخرى

– وأن

– وأن الجذب هذا سوف يتصاعد

– ويتصاعد ما بين خطر مثل خطر الحرب

– وحتى خطر الخراب الداخلي

– وحتى خطر الانهيار الاقتصادي

– وحتى خطر الانهيار الأمني

– وحتى..

– وحميدتي في القاهرة منذ منتصف نهار أمس

– والقاهرة فيها فلان وفلان

– ولا نحدث