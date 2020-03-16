إغتيال قيادي بارز بالحركة الاسلامية….

الخليج 365:

اغتال مجهولون القيادي الإسلامي البارز ومدير منظمة الدعوة الإسلامية بجنوب كردفان الداعية إسماعيل إدريس. وقالت المصادر أن إسماعيل أدى فريضة العشاء بالمسجد مساء الاحد وشرع في رحلة العودة إلى داره ليتفاجأ بإنهمار الرصاص عليه أمام باب منزله بحي الدرجة الثالثة بكادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان.

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