كان قلبو في يدو والآن كمامتو في (نخرتو) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* بعض الرسائل نفهمها وأغلب الرسائل نمر عليها مرور الكرام .
* هذا هو حالنا حتى مع الرسائل الهاتفية.
* نتجاهل أكثرها ونركز مع جزء منها .
* هنالك رسائل مهمة والتعاطي معها يجب أن يكون بعمق وإدراك .
* وبلاشك مرض كورونا هو رسالة من الصعب تجاهلها.
* لا يمكن تجاهلها ولابد من التعامل معها بعمق .
* هي رسالة من مجموعة رسائل أرسلها الله العلي القدير فهل من يستلم هذه الرسالة ويدرك عمقها ؟
* رسالة ارعبت كل العالم .
* كل العالم قلبو في يدو .
* طبعا زمان بيقول ليك : (فلان ده قلبو في يدو) ، والقول هذا يفيد الخوف .
* يقول ليك (من شدة الخوف قلبي في يدي) .
* ومع مرض كورونا أصبحت المقولة : (من شدة الخوف كمامتو في نخرتو) .
* هي رسالة للجميع.
* مسلمون .
* مسيحيون .
* رياضيون .
* سياسيون.
* فنانون .
* تجار .
* دكاترة .
* موظفون .
* رسالة للكل في العالم .
* كبرى الدوريات الرياضية علقت نشاطها واوقفت المباريات .
* وهنالك دوريات تلعب بدون جمهور .
* أهم من هذا .. الكعبة المشرفة والعمرة ممنوعة .
* الدول ترفض استقبال جنسيات عديدة .
* خوف وهلع وكل زول في العالم (كمامتو في نخرتو) .
* مرض صغير لا علاج له لا أحد يعرف أصله وفصله.
* رسالة ولا ما رسالة ؟
* والله سبحانه وتعالي أرسل لنا رسائل لا حصر لها ولكن .
* الموت الطبيعي .. رسالة .
* الموت بحادث حركة .. رسالة .
* الموت بالحريق .. رسالة .
* الموت بالإيدز.. رسالة.
* الموت بالسرطان .. رسالة .
* لاحظ .. ظهر الإيدز قبل سنوات بعيدة (حضانته في الجسم ١٠ سنوات ولا علاج له) .. رسالة .
* ظهر السرطان (حضانته في الجسم أقل من ١٠ سنوات ولا علاج له) .. رسالة .
* ظهرت الكورونا (حضانتها في الجسم أيام وربما ساعات ولا علاج لها) .. رسالة .
* رسائل خطيرة يا مولانا ولكن .
* من يقرأ؟
* الموضوع أكبر من أن تشترى كمامة.
* فعلا والله ( هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة) .
* والمؤسف إنو حتى في المرض القاتل ده الناس عايز تستثمر وتربح .
* ما بتذكروا الله وقدرة الله .
* انت تاجر كمامات ممكن تموت بهذا المرض .
* طبيب ممكن تموت عادي .
* ما في حصانة .
* ده وباء جايينا كلنا .
* عشان الاستثمار ده ما وقت .
* ده وقت التراحم والتكاتف .
* في الصين وزعوا الكمامات مجانا للشعب رغم أن الكمامة في الصين أرخص من منديل الورق .
* وناسنا ديل رفعوا سعر الكمامة (١٥) مرة .
* في واحد قال لي جبت لي كمامة بي (٢٧٠) جنيها .
* قلت ليهو دي كمامة ولا (مرتبة اسفنج) ؟
* أي أزمة تظهر دايرين يربحوا منها ويركبوا عربيات ويبنوا العمارات .
* البنزين ، الجاز، الغاز، الرغيف والدواء كل شيء عملوا ليهو سوق أسود.
* ياخ لما يظهر مرض زي ده انت أرحم الناس عسى ولعل ربنا يرحمك وينجيك من البلا.
* القروش لو لميتها بالشوالات بتمشي تخليها .
* ما تغشك الدنيا .
* الدنيا التي أجبرت العالم على لبس الكمامات .. ما تغشك .
* الدنيا التي منعت العمرة وزيارة بيت الله الحرام وقبر الحبيب الغالي رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ما تغشك .
* الدنيا التي أوقفت النشاط الرياضي والفني .. ما تغشك.
* الدنيا التي أجبرت ترامب وسمية الخشاب على وضع الكمامة في النخرة.. ما تغشك .
* أقرأ هذه الرسائل الربانية بعمق وحسن تدبر وشوف نفسك واقف وين .
* نسأل الله السلامة والعافية لكل المسلمين في الأرض وربنا يصلح حالنا ويجعلنا من الذين (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .
* و..و..
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر كان قلبو في يدو والآن كمامتو في (نخرتو) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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