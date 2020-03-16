كان قلبو في يدو والآن كمامتو في (نخرتو) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بعض الرسائل نفهمها وأغلب الرسائل نمر عليها مرور الكرام .

* هذا هو حالنا حتى مع الرسائل الهاتفية.

* نتجاهل أكثرها ونركز مع جزء منها .

* هنالك رسائل مهمة والتعاطي معها يجب أن يكون بعمق وإدراك .

* وبلاشك مرض كورونا هو رسالة من الصعب تجاهلها.

* لا يمكن تجاهلها ولابد من التعامل معها بعمق .

* هي رسالة من مجموعة رسائل أرسلها الله العلي القدير فهل من يستلم هذه الرسالة ويدرك عمقها ؟

* رسالة ارعبت كل العالم .

* كل العالم قلبو في يدو .

* طبعا زمان بيقول ليك : (فلان ده قلبو في يدو) ، والقول هذا يفيد الخوف .

* يقول ليك (من شدة الخوف قلبي في يدي) .

* ومع مرض كورونا أصبحت المقولة : (من شدة الخوف كمامتو في نخرتو) .

* هي رسالة للجميع.

* مسلمون .

* مسيحيون .

* رياضيون .

* سياسيون.

* فنانون .

* تجار .

* دكاترة .

* موظفون .

* رسالة للكل في العالم .

* كبرى الدوريات الرياضية علقت نشاطها واوقفت المباريات .

* وهنالك دوريات تلعب بدون جمهور .

* أهم من هذا .. الكعبة المشرفة والعمرة ممنوعة .

* الدول ترفض استقبال جنسيات عديدة .

* خوف وهلع وكل زول في العالم (كمامتو في نخرتو) .

* مرض صغير لا علاج له لا أحد يعرف أصله وفصله.

* رسالة ولا ما رسالة ؟

* والله سبحانه وتعالي أرسل لنا رسائل لا حصر لها ولكن .

* الموت الطبيعي .. رسالة .

* الموت بحادث حركة .. رسالة .

* الموت بالحريق .. رسالة .

* الموت بالإيدز.. رسالة.

* الموت بالسرطان .. رسالة .

* لاحظ .. ظهر الإيدز قبل سنوات بعيدة (حضانته في الجسم ١٠ سنوات ولا علاج له) .. رسالة .

* ظهر السرطان (حضانته في الجسم أقل من ١٠ سنوات ولا علاج له) .. رسالة .

* ظهرت الكورونا (حضانتها في الجسم أيام وربما ساعات ولا علاج لها) .. رسالة .

* رسائل خطيرة يا مولانا ولكن .

* من يقرأ؟

* الموضوع أكبر من أن تشترى كمامة.

* فعلا والله ( هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة) .

* والمؤسف إنو حتى في المرض القاتل ده الناس عايز تستثمر وتربح .

* ما بتذكروا الله وقدرة الله .

* انت تاجر كمامات ممكن تموت بهذا المرض .

* طبيب ممكن تموت عادي .

* ما في حصانة .

* ده وباء جايينا كلنا .

* عشان الاستثمار ده ما وقت .

* ده وقت التراحم والتكاتف .

* في الصين وزعوا الكمامات مجانا للشعب رغم أن الكمامة في الصين أرخص من منديل الورق .

* وناسنا ديل رفعوا سعر الكمامة (١٥) مرة .

* في واحد قال لي جبت لي كمامة بي (٢٧٠) جنيها .

* قلت ليهو دي كمامة ولا (مرتبة اسفنج) ؟

* أي أزمة تظهر دايرين يربحوا منها ويركبوا عربيات ويبنوا العمارات .

* البنزين ، الجاز، الغاز، الرغيف والدواء كل شيء عملوا ليهو سوق أسود.

* ياخ لما يظهر مرض زي ده انت أرحم الناس عسى ولعل ربنا يرحمك وينجيك من البلا.

* القروش لو لميتها بالشوالات بتمشي تخليها .

* ما تغشك الدنيا .

* الدنيا التي أجبرت العالم على لبس الكمامات .. ما تغشك .

* الدنيا التي منعت العمرة وزيارة بيت الله الحرام وقبر الحبيب الغالي رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ما تغشك .

* الدنيا التي أوقفت النشاط الرياضي والفني .. ما تغشك.

* الدنيا التي أجبرت ترامب وسمية الخشاب على وضع الكمامة في النخرة.. ما تغشك .

* أقرأ هذه الرسائل الربانية بعمق وحسن تدبر وشوف نفسك واقف وين .

* نسأل الله السلامة والعافية لكل المسلمين في الأرض وربنا يصلح حالنا ويجعلنا من الذين (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

* و..و..

* والله في .