حولينا وحاتكون علينا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الكورونا هزمت العالم في ايام معدوات
*بدات بالدول المتطورة والنظيفة والناس القيافة
*بلاد امكانياتها خرافية
*والطب عندهم في القمة
*والبحث العلمي لديهم فاق حد التصور
*وبرغم ذلك انهزموا امام الكورونا
*اخدوا ستة صفر
*عارفين ليه؟
*لان تلك الشعوب الفاهمة والراقية اخذت الموضوع بغير جد
*شعوب لم تمتثل للتحذيرات الحكومية
*ولم تتبع التوجيهات الطبية
*فاستغلوا الاوضاع الشبه اجازة
*وانتشروا في تجمعات القهاوي والضحك والقرقرابة
*ولم يستطيعوا الفرار من الداء ووقعوا ضحايا للاستهتار
*نحنا دولة تعيش محنة
*لابحث علمي ولا مقدرة حكومية ولا سنام للمواطن يعيش منه ويقاوم به
*لذا تصبح عبارة الوقاية خير من العلاج هي مخرجنا الوحيد من مشنقة الطاعون
*والوقاية تتمثل في الاتباع الحرفي للارشادات التي تمنع انتقال المرض وتفشيه
*تلك الارشادات اولها حكومي وآخرها يقع علي عاتق المواطن تحمله
*فعلي الحكومة التعامل بالجدية والصرامة اللازمين
*قرار قفل المدارس والجامعات ومنع التجمعات لايتحمل التأخير
*قرار قفل الحدود علي الوافدين وجميع المواني سواء كانت برية او جوية او بحرية لابد منه حتي ولو مس بعض مواطنينا
*الهملة البين مصر والسودان دي بالذات تجوال بطاحاتهم التي تأتي بالوبال الاقتصادي علي متنها وتعود محملة بلحومنا وشحومنا يجب ان تتوقف
*لانها وبكل سهولة يمكن ان تأتينا بالكورونا مكتوب عليها صنع بمصر
*كلها قرارات لاتنتظر الاجتماعات الروتينية والتسويف
*اما المواطن المغلوب علي امره
*فمجبور علي العيش علي طريقة ابوذر الغفاري قدر المستطاع
*يبعد عن اماكن الازدحام
*يتحاشي وجبات الشارع
*بقدر الامكان لايلامس الاشياء
*والسلام من بعيد
*نخلي القلد الشديد لما ربنا يرفع البلاء
*كلها ارشادات تحافظ علي الشعب السوداني الفضل
*ايها الناس
*ان الامر خطير وجلل
*وتعاملنا معه بسودانويتنا حايقرضنا ويودينا ويصبح وطننا وطن بدون شعب
*ماحانلقي البدفنا والبصلي علينا
*قلتي شنو ياحكومتنا؟؟؟؟
*المهم
*المباريات بدون جماهير
*حرمان للاندية من جماهيرها بسبب الكورونا
*والغريبة الهلال اتحرم من جماهيرو محليا وافريقيا قبل الكورونا تضرب الصين زاتها
*نفهم من كدة يا روشا انو كرونتكم سابقة كورونة الصين زاتها؟؟؟
*كلمناكم
*قلنا ليكم الزريبة بي جقورها وحواليكم البيئة بيئة
*لكن كمان تجيب ليها وطواط وكرونا!!!
*دي جديدة دي
*اسي يافطومة الاعتصام مع الكورونا دي كيف؟؟؟؟
*ايها الناس
*كورونا لايتحمل التقاعس والهظار
*حولينا
*وباهمالنا حايبقي علينا
*ده ماشغل حكومة وشعب
*ده شغل منظومة متكاملة يجب ادائه بمنتهي الجد والمسؤولية
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*كورونا حولينا وماعلينا
*ولا حولينا وعلينا؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال وووووووب علينا
والي لقاء
سلك
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