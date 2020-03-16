حولينا وحاتكون علينا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الكورونا هزمت العالم في ايام معدوات

*بدات بالدول المتطورة والنظيفة والناس القيافة

*بلاد امكانياتها خرافية

*والطب عندهم في القمة

*والبحث العلمي لديهم فاق حد التصور

*وبرغم ذلك انهزموا امام الكورونا

*اخدوا ستة صفر

*عارفين ليه؟

*لان تلك الشعوب الفاهمة والراقية اخذت الموضوع بغير جد

*شعوب لم تمتثل للتحذيرات الحكومية

*ولم تتبع التوجيهات الطبية

*فاستغلوا الاوضاع الشبه اجازة

*وانتشروا في تجمعات القهاوي والضحك والقرقرابة

*ولم يستطيعوا الفرار من الداء ووقعوا ضحايا للاستهتار

*نحنا دولة تعيش محنة

*لابحث علمي ولا مقدرة حكومية ولا سنام للمواطن يعيش منه ويقاوم به

*لذا تصبح عبارة الوقاية خير من العلاج هي مخرجنا الوحيد من مشنقة الطاعون

*والوقاية تتمثل في الاتباع الحرفي للارشادات التي تمنع انتقال المرض وتفشيه

*تلك الارشادات اولها حكومي وآخرها يقع علي عاتق المواطن تحمله

*فعلي الحكومة التعامل بالجدية والصرامة اللازمين

*قرار قفل المدارس والجامعات ومنع التجمعات لايتحمل التأخير

*قرار قفل الحدود علي الوافدين وجميع المواني سواء كانت برية او جوية او بحرية لابد منه حتي ولو مس بعض مواطنينا

*الهملة البين مصر والسودان دي بالذات تجوال بطاحاتهم التي تأتي بالوبال الاقتصادي علي متنها وتعود محملة بلحومنا وشحومنا يجب ان تتوقف

*لانها وبكل سهولة يمكن ان تأتينا بالكورونا مكتوب عليها صنع بمصر

*كلها قرارات لاتنتظر الاجتماعات الروتينية والتسويف

*اما المواطن المغلوب علي امره

*فمجبور علي العيش علي طريقة ابوذر الغفاري قدر المستطاع

*يبعد عن اماكن الازدحام

*يتحاشي وجبات الشارع

*بقدر الامكان لايلامس الاشياء

*والسلام من بعيد

*نخلي القلد الشديد لما ربنا يرفع البلاء

*كلها ارشادات تحافظ علي الشعب السوداني الفضل

*ايها الناس

*ان الامر خطير وجلل

*وتعاملنا معه بسودانويتنا حايقرضنا ويودينا ويصبح وطننا وطن بدون شعب

*ماحانلقي البدفنا والبصلي علينا

*قلتي شنو ياحكومتنا؟؟؟؟

*المهم

*المباريات بدون جماهير

*حرمان للاندية من جماهيرها بسبب الكورونا

*والغريبة الهلال اتحرم من جماهيرو محليا وافريقيا قبل الكورونا تضرب الصين زاتها

*نفهم من كدة يا روشا انو كرونتكم سابقة كورونة الصين زاتها؟؟؟

*كلمناكم

*قلنا ليكم الزريبة بي جقورها وحواليكم البيئة بيئة

*لكن كمان تجيب ليها وطواط وكرونا!!!

*دي جديدة دي

*اسي يافطومة الاعتصام مع الكورونا دي كيف؟؟؟؟

*ايها الناس

*كورونا لايتحمل التقاعس والهظار

*حولينا

*وباهمالنا حايبقي علينا

*ده ماشغل حكومة وشعب

*ده شغل منظومة متكاملة يجب ادائه بمنتهي الجد والمسؤولية

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*كورونا حولينا وماعلينا

*ولا حولينا وعلينا؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال وووووووب علينا

والي لقاء

سلك