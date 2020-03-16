سيدة تقتل زوجها وتدفنه داخل غرفة نومها….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حررت محكمة جنايات نيالا برئاسة القاضي غسان عثمان اليوم الأحد اتهامات رسميا لسيدة بقتل زوجها ودفن جثته داخل غرفة نومه بمدنية نيالا ، ، وردت المتهمة بالانكار التام عن الاتهام المنسوب اليها ولم تدفع بشهود اتهام ، مما دفع المحكمة لتحديد جلسة للنطق بالحكم وحسب الاتهام ان المتهمة كانت قد زعمت ان زوجها سافر الي مناطق الذهب وعند استفسار أسرته عنه في المرة الثانية أخبرتهم بانه ذهب في رحلة مع أصدقائه مما دفع أسرته لتدوين بلاغ بعد مضى ثلاثة أيام من اختفائه فور تولي الشرطة للبلاغ باشرت التحقيق مع السيدة لتكتشف انهاقتلت زوجها بثلاثة طعنات ودفنت جثته داخل غرفة النََوم. المادة السابقة إختطاف نظامي والشروع في قتله بامتداد ناصر… المقالة القادمة الوباء القاتل .. تحديات جسيمة.. بقلم خالد ابو شيبة

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