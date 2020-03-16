إختطاف نظامي والشروع في قتله بامتداد ناصر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقت شرطة امتداد ناصر بلاغاً من نظامي أفاد في بلاغه بأن متهمين شرعوا في قتله ومعارضته واختطافه وذلك أثناء ذهابه لتنفيذ أمر قبض في مواجهة متهم تحت المادة “1853” إلا أنه رفض الذهاب معه للقسم.

وبحسب صحيفة الدار، حضر بعض المتهمين وقاموا بالاعتداء عليه وتقييده بالحبال ووضعه في مؤخرة العربة وذهبوا إلى موقع يخصهم إلا أن المسؤول عنهم قام باحضار المتهمين الأول والثاني والثالث إلى القسم ومخاطبة الجهة التي يتبع لها المتهم الرابع لتسليمه للقسم في البلاغ المدون في مواجهتهم. المادة السابقة قناة الهلال مقابل استقالة الكاردينال.. بقلم محمد عثمان بلل المقالة القادمة سيدة تقتل زوجها وتدفنه داخل غرفة نومها….

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