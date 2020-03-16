قناة الهلال مقابل استقالة الكاردينال.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لدي مقترح بسيط للجماهير الزرقاء التي تنظم اعتصاماً منذ ايام في دار النادي .. تطالب فيه بإستقالة الكاردينال من الرئاسة .. عقب فشل الفريق في مواصلة سيره في البطولة الافريقية .. في هذه الجزئية أتفق تماما مع المعتصمين في تراجع مستوى فريق الكرة .. منذ تقلد الكاردينال رئاسة النادي ولم يحقق النجاح المطلوب .. بالرغم من الجيش الجرار الذي تعاقد معه من المدربين الأجانب واللاعبين المحترفين .. ومقترحي البسيط هذا يتمثل في تنازل الكاردينال عن رئاسة النادي .. مقابل ان يتواصل بث قناة الهلال الفضائية .. تحت اشراف مباشر من الكاردينال .. وللأمانة حقق الرجل نجاحا باهراً في هذا الملف .. والذي يختلف كثيرا عن ادارته لملف فريق الكرة .. حيث أصبحت قناة الهلال تنافس أعرق القنوات في تحقيق النجاحات .. إن لم تكن أصبحت في المقدمة .. لذلك أرجو ان يجد مقترحي هذا القبول وسط الجميع .. خاصة لدى المعتصمين.

((صمت اخير))

اللهم اجعل سوداننا بخير على الدوام.