السودان وأثيوبيا يبحثان الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة

الإثنين 16 مارس 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

بحث وزير الري السوداني، ياسر عباس، مع السفير الاثيوبي بالخرطوم، شيفارو جارسو، أمس، الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة وامكانية المضي قدما للوصول إلى نهايات.



وقال بيان صادر من وزارة الري والموارد المائية، اليوم (الاثنين) إن اللقاء جاء بطلب من السفير الاثيوبي.

وشدد اللقاء بحسب البيان على ضرورة استئناف المفاوضات بين الاطراف الثلاثة السودان ومصر واثيوبيا، بما يفضي الى توقيع اتفاقية شاملة حول ملء وتشغيل سد النهضة.