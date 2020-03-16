الحكومة السودانية تقرر تأجيل المؤتمر الاقتصادي إلى اجل غير مسمى

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الإثنين 16 مارس 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
أعلنت الحكومة السودانية تأجيل المؤتمر الاقتصادي القومي إلى أجل غير مسمى، تقيدا بالموجهات التي اصدرتها اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا بالغاء كافة المؤتمرات والفعاليات في البلاد.
وقالت اللجنة التحضيرية في بيان اليوم (الاثنين) نظرا لاجتياح فيروس كورونا المتجدد (covid - 19)، وتحسبا من نشر العدوى ومفاقمة الأوضاع الصحية تقرر تأجيل المؤتمر والورش القطاعية لموعد يتم تحديده لاحقاً بعد التشاور مع السلطات المختصة.
واضافت أم اللجنة ستواصل الإعمال التحضيرية، وتهيب اللجنة بكل الوزارات والجهات والشخصيات المعنية بالإعداد للمؤتمر مواصلة التحضير للورش القطاعية وتعظيم مساهماتها في المؤتمر الرئيسي.
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