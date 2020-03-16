الهلال يفاوض خالد هيدان

الخليج 365 :
كشفت متابعاتنا الدقيقة أن الهلال قدم عرضا ضخما لانتداب مدرب الهلال الابيض خالد هيدان للاشراف على فريق الكرة بدلا عن النقر وذلك بعد النجاحات التي حققها مع هلال الابيض.
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