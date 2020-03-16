الخرطوم تسمح لأول مرة بتحليق خطوط لاتام الجوية (تشيلي) المتوجهة لإسرائيل...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سمحت السلطات السودانية لخطوط لاتام الجوية (تشيلي) التي تدير رحلات مباشرة بين أمريكا اللاتينية وإسرائيل التحليق فوق اجوائها خلال رحلاتها المتوجهة الى إسرائيل، وذكر موقع واينت الذي أورد الخبر أن الرحلة الجوية الاولى التي ستحلق فوق الأراضي السودانية ستكون الثلاثاء القادم. وذكر التقرير ان المسار الجديد الذي ستتخذه طائرات البوينغ الدريملايدر 787-8 للشركة اللاتينية سيخفض ساعتين من الفترة التي تستغرقها الرحلة من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل، والتي تستغرق 13 ساعة، وبموجب المسار الجديد، فإن طائرات الشركة ستحلق في طريقها لإسرائيل فوق الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، السودان ومصر. ومن المتوقع أن ينخفض مسار الرحلة بين إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية ساعتين ويصبح 12 ساعة بدل 14 ساعة، وقال الموقع أن الشركة اللاتينية تشغل ثلاث رحلات أسبوعية إلى إسرائيل من عاصمة تشيلي سانت دييغو. وتأخذ الطائرة في طريقها استراحة للتزود بالوقود ونقل مزيد من الركاب في ساو بالولو بالبرازيل ومن هناك تنطلق مباشرة الى إسرائيل. وكان موقع واينت الإسرائيلي كشف الشهر الماضي أن طائرة تنفيذية إسرائيلية قامت برحلة مباشرة من مدينة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إسرائيل أثناء تحليقها فوق الأجواء السودانية. واتيح هذا الأمر بعد اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا مع رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان قبل نحو الشهر، حيث أعلن البرهان أن بلاده ستسمح للطائرات المتوجهة إلى إسرائيل والتي تأتي منها التحليق فوق الأجواء السودانية، باستثناء شركة العال الاسرائيلية، ولاحقاً أكد نتنياهو بعد هذا الاجتماع تحليق أول طائرة إسرائيلية فوق الأجواء السودانية.

صحيفة الانتباهة